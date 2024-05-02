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Появились новые кадры со студенткой из Ростова, пропавшей в Дагестане

Появились новые кадры со студенткой из Ростова, пропавшей в Дагестане
В социальных сетях появились новые кадры со студенткой из Ростова, пропавшей в Дагестане. О местонахождении Анны Цомартовой ничего не известно с 10 февраля.

На первом видео она бежит по берегу моря на закате. Затем девушка пробирается под забором на огороженную часть пляжа.

Во втором ролике девушка идёт по камням к морю. Она проходит далеко и сидит там до темноты. Из-за того, что камера видеонаблюдения не предназначена для ночной съёмки, неизвестно, что случилось с Анной дальше.

- Силуэт с Аней теряется вместе с тем, когда перестают быть видны волны. Это говорит о том, что силуэт теряется из-за темноты, а не из-за погружения в воду, — говорится в подписи к ролику.

Напомним, Анна Цомартова пропала 10 февраля в Дагестане. Она поехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире она перестала выходить на связь с родственниками. Как сообщили очевидцы, девушка вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря. После в гостиницу она так и не вернулась.

Согласно ориентировкам, рост Анны составляет 164 сантиметра, она спортивного телосложения. У девушки темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения на спортсменке был надет черный спортивный костюм с капюшоном и обуты белые кроссовки.

Если вы знаете, где она может находиться, позвоните по номеру: 112.
Фото: соцсети
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