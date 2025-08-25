На Дону водитель чудом выжил в жутком ДТП

Фото: Скрин.

В Ростовской области произошло страшное ДТП, где одну из машин буквально разорвало на две части. Авария произошла ночью 24 августа в районе хутора Красновка.По данным региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Опель Астра» во время обгона в разрешенном месте столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093». От сильного удара обе машины получили повреждения. Отечественное авто разорвало на две части. 19-летний водитель транспорта чудом остался жив, его с травмами увезли в больницу.Водитель второго автомобиля серьезных травм не получил.