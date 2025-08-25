Новости
В Красном Сулине Ростовской области на автостанции умер 60-летний мужчина

Утром 25 августа на Придорожной улице в Красном Сулине произошла трагедия: на автостанции скончался 60-летний мужчина.

По рассказам очевидцев, местный житель упал на землю, и прохожие немедленно вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики констатировали его смерть.

Правоохранительные органы прибыли на место инцидента для проведения проверки.

Источник DonDay сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти стало ухудшение состояния здоровья, признаков насильственного характера происшествия нет.
Фото: соцсети
