Нападающий «Ростова» Роналдо прокомментировал ничью с ФК «Локомотив»
Нападающий футбольной команды «Ростов» Роналдо рассказал о ничьей с командой «Локомотив». Он считает, что «Локомотив» слишком рано решил, что выиграл, и это помогло «Ростову» сравнять счет.
«Локомотив» расслабился во втором тайме? Наверное, да. Они, наверное, думали, что уже победили, и это дало нам шанс забить и сделать счет 3:3», — сказал футболист «Ростова».
Роналдо также рассказал, как он чувствовал себя, когда забил третий гол, который помог его команде сыграть вничью.
Напоминаем, что матч между «Ростовом» и «Локомотивом» прошел 23 августа. Роналдо забил гол на последней минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, и это помогло «Ростову» сыграть вничью со счетом 3:3.