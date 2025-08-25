Нападающий «Ростова» Роналдо прокомментировал ничью с ФК «Локомотив»



«Локомотив» расслабился во втором тайме? Наверное, да. Они, наверное, думали, что уже победили, и это дало нам шанс забить и сделать счет 3:3», — сказал футболист «Ростова».

«Что ты почувствовал, когда забил третий гол? Конечно, я был очень рад. Давно не забивал голы. Мы счастливы, что смогли заработать хотя бы одно очко. «Локомотив» был впереди, но мы смогли отыграться в самом конце. Это можно считать победой», — сказал Роналдо.

Фото: ФК Ростов.

Нападающий футбольной команды «Ростов» Роналдо рассказал о ничьей с командой «Локомотив». Он считает, что «Локомотив» слишком рано решил, что выиграл, и это помогло «Ростову» сравнять счет.Роналдо также рассказал, как он чувствовал себя, когда забил третий гол, который помог его команде сыграть вничью.Напоминаем, что матч между «Ростовом» и «Локомотивом» прошел 23 августа. Роналдо забил гол на последней минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, и это помогло «Ростову» сыграть вничью со счетом 3:3.