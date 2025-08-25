В Ростове сохранится высокая активность пыльцы амброзии до сентября

Фото: Скрин.

В Ростовской области высокая активность пыльцы амброзии сохранится до 1 сентября. Это показано на региональной карте пыльцы.В понедельник, 25 августа, ростовчан ожидает самая высокая степень активности полыни, злаков, амброзии и сорняков. В остальные будние дни активность будет умеренной. С пятницы до 1 сентября активность аллергена вновь возрастет.Врачи рекомендуют аллергикам несколько мер для предотвращения симптомов. Одна из них — поддержание чистоты. Нужно каждую неделю проводить влажную уборку в доме, чтобы устранить пыльцу.Использование медицинских масок преграждает путь пыльце, которая может попасть в дыхательные пути, а использование увлажнителей воздуха позволит ей меньше скапливаться в помещениях.Врачи советуют закрывать окна в дневной и вечерний период, когда концентрация пыльцы в воздухе максимальна, а также ограничить пребывание на улице. В ветреную и сухую погоду лучше воздержаться от прогулок, чтобы сократить риск попадания пыльцы в дыхательные пути.В случае крайней необходимости следует обратиться к врачу. Он может прописать антигистаминные препараты или другие средства для облегчения симптоматики. Помимо использования препаратов, следует исключить из рациона продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию, например шоколад, орехи, цитрусовые, рыба и т. д.