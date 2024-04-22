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Мама пропавшей в Дагестане студентки из Ростова поздравила дочь с днем рождения

Мама пропавшей в Дагестане студентки из Ростова поздравила дочь с днем рождения
Пропавшей в Дагестане студентке из Ростова 22 апреля исполнилось 22 года. О местонахождении Анны Цомартовой ничего неизвестно с 10 февраля.

Диана Цомартова поздравила свою дочь в социальных сетях. Женщина верит, что ее дочь найдется.

- Поздравляю с днем рождения! Мы верим, что все обязательно будет хорошо! Ты обязательно к нам вернешься! - написала мама Анны.

Студентка поехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире она перестала выходить на связь с родными. По словам очевидцев, девушка вышла из Дворца спорта и пошла к берегу моря. В гостиницу она так и не вернулась.

Мама девушки обращалась к общественникам, блогерам, спортсменам, чиновникам и всем неравнодушным людям с просьбой помочь найти дочь. Диана Цомартова также попросила не распространять фейки.

Согласно ориентировкам, рост пропавшей - 164 сантиметра, девушка спортивного телосложения. У Анны темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения ее видели одетой в черный спортивный костюм с капюшоном и белые кроссовки.

Если вы знаете, где Анна Цомартова может находиться, сообщите по номеру: 112.
Фото: соцсети
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