Юрий Слюсарь: На Дону благодаря господдержке растет импортозамещающее производство

Ростовскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. В компании с врио губернатора региона Юрием Слюсарем он посетил предприятие «Атлантис-Пак» в Ростове-на-Дону. Они познакомились с руководством предприятия и обсудили вопросы расширения его производства.«Атлантис-Пак» занимается производством упаковки для мясной и молочной промышленности. На данный момент компания работает над реализацией крупного инвестиционного проекта. Он касается производства барьерной пленки для пищевой продукции и разделен на три этапа. На сегодняшний день сотрудники приступили к выполнению второго этапа.Производство уже выпускает 3,6 тысячи тонн продукции в год. Еще недавно большая часть этого товара поступала из-за границы. Теперь импорт успешно заменяет продукция донского предприятия.В 2024 году удалось увеличить производство «Атлантис-Пак» на 11%. А в 2025-м этот же результат удалось повторить за первое полугодие. С января по июль было отгружено продукции на восемь миллиардов рублей.Достичь впечатляющих результатов удалось благодаря господдержке. Фонд развития промышленности выделил компании льготные кредиты на 1,3 миллиарда рублей. На третьем этапе планируют установить две новые линии, которые будут производить многослойную барьерную пищевую пленку. Планируется, что производственная мощность достигнет 6,3 тысячи тонн в год.Денис Мантуров и Юрий Слюсарь отметили масштаб и инновационный потенциал завода.- Надо поддержать. Это стабильное современное и высокотехнологичное производство. Продукция востребована. Реализовать проект развития компании уже помогла государственная поддержка, в том числе через механизмы Фонда развития промышленности. Планы впереди большие. Будем помогать их выполнять, — сказал врио губернатора Юрий Слюсарь.Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу России рассмотреть возможность введения пошлин на продукцию из недружественных стран, чтобы поддержать отечественное производство.