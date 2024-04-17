Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова сделала заявление

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В Дагестане больше двух месяцев разыскивают студентку из Ростова. Информации о местонахождении Анны Цоматовой нет с 10 февраля.Мать девушки Диана обратилась к общественникам, блогерам, спортсменам, чиновниках и всем неравнодушным людям с просьбой отыскать дочь.- Сегодня 67 дней, как я не вижу и не слышу своего ребенка, 67 дней, как я не чувствую ничего, кроме боли, 67 дней пустоты! - написала мама пропавшей студентки.Кроме того, женщина прокомментировала на фейки, которые распространяют пользователи в соцсетях. Как сообщила женщина, ее дочь не была в подавленном состоянии и не могла уехать на такси. Также мать Анны попросила воздержаться от клеветы в сторону тех людей, которые не знают всех деталей дела.- Моя дочь не была в подавленном состоянии, о чем говорят и близкие, и тренер. Как бы кому не хотелось, но версия с суицидом - ваша выдумка! Как и версия с таксистом, - написала женщина.Напомним, Анна Цомартова приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После поражения в турнире она перестала связываться с родственниками. Очевидцы видели девушку на берегу моря, затем она пропала. К поискам подключились волонтеры, водолазы, авиация и силовые ведомства. Добровольцы продолжают прочесывать берег моря в поисках девушки.Анна ростом 164 сантиметра и спортивного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения Анна надела черный спортивный костюм с капюшоном и обула белые кроссовки. Если вам известно, где может находиться девушка, сообщите по телефону: 112.