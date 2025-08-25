Фото: Дондей

Похолодание до +12 градусов ожидается в последнюю рабочую неделю лета в Ростове. Об этом сообщили синоптики Гисметео.В понедельник, 25 августа, днем градусники покажут +23 градуса. К ночи похолодает до +16. В этот день погода ожидается малооблачная.Во вторник, 26 августа, ожидается ясная погода. Днем температура поднимется до +26 градусов. Вечером похолодает до +12 градусов.В среду, 27 августа, в дневное время суток синоптики прогнозируют потепление до +28 градусов. Но уже к ночи похолодает до +14. Весь день ожидается солнечная погода.В четверг, 28 августа, воздух прогреется до +29 градусов. К вечеру столбики покажут +16 градусов. В этот день осадков не ожидается.В пятницу, 29 августа, столбики термометров поднимутся до +31 градуса днем. К ночи они температура опустится до +16 градусов. В этот день ожидается ясная погодаНа последней рабочей неделе лета в Ростове сильный ветер ожидается только в понедельник. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду. В остальные дни - до восьми метров в секунду.