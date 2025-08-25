Лидия Новосельцева: «Нужно помогать промышленным предприятиям новых территорий»

Фото: Союз машиностроителей России.

В Ростове дан старт двухдневной выездной стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика». В ней принимают участие представители органов власти и промышленного сообщества ЮФО и новых регионов.На пленарной сессии «О приоритетах развития промышленного производства Южного федерального округа и исторических регионов в рамках национальных проектов технологического лидерства» обсудили вопросы развития промышленности в ЮФО и на новых территориях.Участие в мероприятии приняли заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.Как подчеркнул Юрий Слюсарь, донской регион имеет большой индустриальный потенциал.– Предприятия оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов работают в полную мощь. В области масштабируется президентский проект «Кадры», мы и дальше будем продолжать эту работу, уделяя большое внимание развитию инженерного образования, поддержке молодых специалистов технических направлений, - рассказала заместитель председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.В рамках пленарной сессии подчеркнули, что важно оказывать поддержку тем заводам, которые расположены на новых территориях. Задача – «реанимировать» предприятия, заводы и фабрики, чтобы они работали в соответствии с современной промышленностью ОПК и России в целом.– Как следствие, будет активно идти развитие малого и среднего бизнеса. Предприятия-смежники будут обеспечены заказами, поставляя продукцию для полного производственного цикла крупных предприятий, – уточнила Лидия Новосельцева.Всего в мероприятии участие приняли более 400 человек из 14 субъектов РФ.