Лидия Новосельцева: «Нужно помогать промышленным предприятиям новых территорий»
В Ростове дан старт двухдневной выездной стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика». В ней принимают участие представители органов власти и промышленного сообщества ЮФО и новых регионов.
На пленарной сессии «О приоритетах развития промышленного производства Южного федерального округа и исторических регионов в рамках национальных проектов технологического лидерства» обсудили вопросы развития промышленности в ЮФО и на новых территориях.
Участие в мероприятии приняли заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
Как подчеркнул Юрий Слюсарь, донской регион имеет большой индустриальный потенциал.
– Предприятия оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов работают в полную мощь. В области масштабируется президентский проект «Кадры», мы и дальше будем продолжать эту работу, уделяя большое внимание развитию инженерного образования, поддержке молодых специалистов технических направлений, - рассказала заместитель председателя ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
В рамках пленарной сессии подчеркнули, что важно оказывать поддержку тем заводам, которые расположены на новых территориях. Задача – «реанимировать» предприятия, заводы и фабрики, чтобы они работали в соответствии с современной промышленностью ОПК и России в целом.
– Как следствие, будет активно идти развитие малого и среднего бизнеса. Предприятия-смежники будут обеспечены заказами, поставляя продукцию для полного производственного цикла крупных предприятий, – уточнила Лидия Новосельцева.
Всего в мероприятии участие приняли более 400 человек из 14 субъектов РФ.