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В Дагестане больше месяца ищут пропавшую 21-летнюю спортсменку из Ростова

В Дагестане больше месяца ищут пропавшую 21-летнюю спортсменку из Ростова
В Дагестане больше месяца ищут пропавшую 21-летнюю спортсменку из Ростова. О том, где находится Анна Цомартова, неизвестно с 10 февраля.

Девушка поехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. В турнире девушка проиграла. По словам очевидцев, она вышла из Дворца спорта и пошла к берегу моря. В гостиницу она так и не вернулась. На звонки и сообщения родственников отвечать перестала.

К поискам спортсменки подключились волонтеры, водолазы, авиация и силовые ведомства. Добровольцы все еще прочесывают берег моря в поисках девушки.

Рост Анны составляет 164 сантиметра, она спортивного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.

В последний раз Анна была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и обута в белые кроссовки.

Если вы знаете, где она может находиться, позвоните по номеру: 112.
Фото: соцсети
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