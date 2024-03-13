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В Дагестане больше месяца ищут пропавшую 21-летнюю спортсменку из Ростова. О том, где находится Анна Цомартова, неизвестно с 10 февраля.Девушка поехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу. В турнире девушка проиграла. По словам очевидцев, она вышла из Дворца спорта и пошла к берегу моря. В гостиницу она так и не вернулась. На звонки и сообщения родственников отвечать перестала.К поискам спортсменки подключились волонтеры, водолазы, авиация и силовые ведомства. Добровольцы все еще прочесывают берег моря в поисках девушки.Рост Анны составляет 164 сантиметра, она спортивного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.В последний раз Анна была одета в черный спортивный костюм с капюшоном и обута в белые кроссовки.Если вы знаете, где она может находиться, позвоните по номеру: 112.