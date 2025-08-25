Фото: УГИБДД Ростовской области

В массовом ДТП в Ростовской области погибли два человека, пятеро пострадали. Происшествие случилось 25 августа в Миллеровском районе.Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилями «Лада Веста» и «Джили Атлас».В результате аварии на месте ДТП погибли водитель и пассажир «Киа Рио». Еще пятеро человек, которые находились в китайском кроссовере, пострадали, среди травмированных были двое детей, 9 и 5 лет.