Появились кадры с места, где нашли утонувшего 14-летнего мальчика в Ростове
Опубликованы кадры с места, где нашли труп пропавшего в Ростове 14-летнего мальчика. Снимки публикует Donday.
Судя по кадрам, река находится в небольшой посадке. Спуск к воде крутой. Чтобы пройти к водоему, нужно миновать заросли растений и не зацепиться о валяющиеся ветви. Вероятно, школьник гулял, хотел спуститься вниз к реке, но зацепился за корягу и упал в воду.
Как сообщает портал, в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося. Несмотря на отсутствие следов насилия, версия криминала тоже учитывается. Точная причина смерти станет известна только после экспертизы и расследования.
Напомним, мальчик пропал еще 20 мая. Днем он не вернулся из школы. Так как у подростка были особенности в развитии, родители сразу же бросили все силы на его поиски прямо под проливным дождем. Уже утром опасения родных подтвердились - в километре от школы было найдено его тело. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Примечательно, что за последние несколько лет это уже третий случай, когда примерно в одном и том же месте реки находят тела. В 2018 году там выловили труп Виктории Прохоровой, а в 2022 году в этом же месте выбросил сумку с мертвым ребенком Александр Ведмецкий.