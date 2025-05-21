В Ростове нашли тело пропавшего без вести 14-летнего подростка в реке Темерник
В Ростове-на-Дону в реке Темерник обнаружили тело 14-летнего подростка, который числился пропавшим без вести. Об этом печальном инциденте сообщает новостной ресурс DonDay.
Напомним, что Ярослав Л. исчез вечером 20 мая. Он не вернулся домой после занятий в школе № 62, расположенной на улице Крупской. Родители забили тревогу, учитывая особенности развития мальчика.
Родственники, друзья, одноклассники, добровольцы, сотрудники полиции и просто неравнодушные граждане вели поиски Ярослава всю ночь и утро следующего дня. Не смыкая глаз, они обследовали множество улиц в районе Республиканской улицы, жилого комплекса «Акварель» и других мест. Однако, к утру поиски не принесли желаемого результата.
Впоследствии в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела в реке Темерник, недалеко от Республиканской улицы. К сожалению, худшие опасения подтвердились: в водоеме нашли тело Ярослава.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти подростка и причины, по которым его тело оказалось в реке.