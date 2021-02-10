Ростовчанин попросил установить по городу станции быстрой зарядки электромобилей
Владелец электромобиля из Ростова просит властей города установить станции быстрой зарядки таких авто. Свою петицию Владимир Ромащенко разместил 12 февраля на популярном городском сервисе.
Ростовчанин считает электрические автомобили транспортном будущего. Только по Ростову-на-Дону ездят более 100 электромобилей. В связи с чем появилась необходимость в станциях их подзарядки. Автор петиции привел в пример сопредельные регионы, где подобные заправки уже пользуются популярностью.
- В Воронежской области установлено 4 таких станции, в Краснодарском крае - 9. В Ростовской области - ни одной! - отмечает Владимир. - Установка станций быстрой зарядки на парковках торговых центров и в центре города позволит упростить процесс эксплуатации электромобиля и привлечет новых пользователей электротранспорта.
Еще одной проблемой отсутствия станций подзарядки электромобилей автор петиции назвал невозможность ездить на дальние расстояния. К примеру, водителю из Воронежской области или Москвы не хватит подзарядки доехать до ближайшей станции в Краснодарском крае при поездке Крым. Установка в Ростове-на-Дону таких станций поможет наладить еще и туристическую ветвь развития региона.