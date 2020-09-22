Похоронный автобус и машины полицейских засекли на границе Украины с Ростовской областью

Автобус ритуальных услуг и несколько полицейских машин засекли на границе Украины с Ростовской областью. Об этом идет речь в очередном отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.На донецком пункте пропуска 18 сентября был замечен похоронный автобус с надписью: «Ритуальные услуги» на бортах, въезжающий со стороны Украины. После прохождения процедур пограничного контроля машина отправилась в Ростовскую область. Более подробных деталей наблюдателям не удалось зафиксировать.Кроме того, за последнюю неделю специалисты ОБСЕ зафиксировали несколько полицейских микроавтобусов. Около полудня 15 сентября засекли полицейский микроавтобус с российскими номерами с тремя людьми в салоне. Машина въехала на территорию пункта пропуска со стороны России, а спустя несколько часов вернулась обратно.В тот же день вечером был замечен еще один полицейский микроавтобус. Он также въехал со стороны России, а спустя какое-то время вернулся.Спустя три дня наблюдатели заметили еще одну полицейскую машину с российскими номерами. Машина заехала со стороны РФ и припарковалась у главного здания пограничного пункта. Позже полицейская машина вернулась с тремя людьми на борту, включая водителя.Вечером 21 сентября наблюдатели засекли полицейскую машину, которую сопровождал внедорожник типа УАЗ с надписью: «Российские пограничники». Машина въехала на таможенный пункт со стороны Российской Федерации. Спустя какое-то время оба автомобиля выехали обратно в РФ.Напомним, машины ритуальных услуг и полицейских едва ли не каждый день фиксируют на границе Ростовской области с Украиной. Однако ни цель пересечения границы, ни их дальнейший маршрут наблюдатели ОБСЕ зафиксировать не могут.