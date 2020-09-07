Вертолет Ми-17 и полицейский фургон засекли на границе Украины с Ростовской областью
Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают наблюдение на приграничных пунктах России с Украиной. Очередной отчет был представлен 9 сентября на сайте наблюдателей.
Специалисты отметили значительное количество автомобилей с номерами ЛНР, пересекающих границу в обоих направлениях. Наблюдатели также засекли автомобили с номерами Беларуси, Грузии и Литвы.
Днем 6 сентября в районе пункта пропуска в Донецке ОБСЕ зафиксировала полицейский фургон с номерами РФ. Микроавтобус въехал в пограничный пункт со стороны Ростовской области, проехав мимо главного здания. Спустя 20 минут тот же микроавтобус выехал из зоны контроля обратно в Ростовскую область с одним водителем на борту.
Утром следующего дня там же наблюдатели зафиксировали зеленый вертолет типа Ми-17. Вертолет все время летал в пределах России, пока был виден наблюдателям.
Напомним, не так давно в районе Вознесеновки (граница Луганска с Ростовской областью) беспилотник ОБСЕ засек грузовой поезд, перевозивший дизельное топливо. Для каких целей поезд вез топливо на Украину, не сообщается.