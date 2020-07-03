Машины «скорой» и похоронный транспорт замечены на границе с Украиной в Ростовской области
В Ростовской области на границе с Украиной замечены машины «скорой» и ритуальный транспорт. Об этом говорится в еженедельном отчёте представителей миссии ОБСЕ.
За прошедшую неделю на пограничных пунктах сотрудники международной организации трижды наблюдали медицинский спецтранспорт.
Утром 1 июля «скорая» въехала на территорию КПП в Гуково со стороны России. Автомобиль припарковался возле главного здания. Из него вышел пассажир, после чего спецтранспорт покинул пункт пропуска.
3 июля «скорая» въехала со стороны Луганской Народной Республики на территорию Донецкого таможенного поста. После прохождения пограничного контроля машина продолжила путь в Россию.
В тот же день ещё одна «скорая» с российскими номерами въехала на территорию Донецкого МАПП со стороны ЛНР. Также пройдя таможенный контроль, транспорт въехал в Россию.
Ночью 4 июля на пункте пропуска в Донецке был замечен белый микроавтобус с российскими номерами и надписью «Похоронный транспорт», который въехал из ЛНР.
«После прохождения процедур таможенного контроля микроавтобус пересек границу Российской Федерации, - говорится в отчёте. - В 02:05 тот же микроавтобус въехал на КПП со стороны Российской Федерации с тремя пассажирами на борту и припарковался в зоне таможенного контроля. После прохождения процедуры пограничного контроля микроавтобус выехал на Украину».
Напомним, в Ростовской области находятся 20 постоянных международных сотрудников ОБСЕ. Наблюдатели работают на двух пунктах пропуска на границе с Украиной – в Гуково и Донецке. Они фиксируют все передвижения через кордон.