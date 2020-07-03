Машины «скорой» и похоронный транспорт замечены на границе с Украиной в Ростовской области

В Ростовской области на границе с Украиной замечены машины «скорой» и ритуальный транспорт. Об этом говорится в еженедельном отчёте представителей миссии ОБСЕ.За прошедшую неделю на пограничных пунктах сотрудники международной организации трижды наблюдали медицинский спецтранспорт.Утром 1 июля «скорая» въехала на территорию КПП в Гуково со стороны России. Автомобиль припарковался возле главного здания. Из него вышел пассажир, после чего спецтранспорт покинул пункт пропуска.3 июля «скорая» въехала со стороны Луганской Народной Республики на территорию Донецкого таможенного поста. После прохождения пограничного контроля машина продолжила путь в Россию.В тот же день ещё одна «скорая» с российскими номерами въехала на территорию Донецкого МАПП со стороны ЛНР. Также пройдя таможенный контроль, транспорт въехал в Россию.Ночью 4 июля на пункте пропуска в Донецке был замечен белый микроавтобус с российскими номерами и надписью «Похоронный транспорт», который въехал из ЛНР.Напомним, в Ростовской области находятся 20 постоянных международных сотрудников ОБСЕ. Наблюдатели работают на двух пунктах пропуска на границе с Украиной – в Гуково и Донецке. Они фиксируют все передвижения через кордон.