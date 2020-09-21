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Колонну машин скорой помощи засекли на границе Украины с Ростовской областью

Колонну машин скорой помощи засекли на границе Украины с Ростовской областью
На границе Украины с Ростовской областью засекли колонну машин скорой помощи. Об этом свидетельствуют данные из отчета миссии ОБСЕ.

После полудня 15 сентября специалисты заметили, как к пункту пропуска в Донецке подъехала колонна из из 16 новеньких машин скорой помощи типа УАЗ. У машин не было номеров. После прохождения контроля все автомобили отправились в сторону Украины.

На следующие сутки к пункту пропуска подъехали еще 13 автомобилей типа FORD TRANSIT (семь машин скорой помощи и шесть белых минивэнов). Все они также были без номеров. На таможне машины стояли больше трех часов, после чего отправились в сторону Украины.

- В салоне авто был только водитель, - уточнили члены миссии в своем отчете.

В какой город направлялись новые машины, неизвестно.

Примечательно, что несколькими часами ранее машина скорой помощи с тремя медиками на борту заезжала на территорию пункта пропуска. Спустя какое-то время скорая помощь вернулась в Российскую Федерацию с пожилой пациенткой на борту. Что произошло с пациенткой, специалисты миссии не могли знать.

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