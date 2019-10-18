Похолодание и дожди придут на Дон в последних числах октября



Фото: kumanovskimuabeti.mk



Затянувшееся бабье лето продлится до последней недели октября. Об этом Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.



Похолодание придёт на Дон 27 октября. С этого дня температура начнёт постепенно снижаться.

- 27 и 28 октября в Ростовской области температура опустится ночью до +4…+10 градусов, по северу и востоку области - до +1 градуса. Днём - от +13 на севере и до +19 градусов на юге, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Ночью и в утренние часы в большинстве районов - туман. Ветер восточный, 6-11 м/с.



В этот же период начнутся дожди. 29-30 октября ночью похолодает до +3…+8 градусов, на севере области - до 0. Днём температура не поднимется выше +5…+10 градусов. Установится по-осеннему холодная погода. Ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 7-12 м/с.



В последний день октября в Ростовской области прогнозируют заморозки. Ночью температура опустится до -3…+2 градусов, по северу – до -5. Днём воздух прогреется до +2…+7 градусов.



Таким образом, текущая неделя станет последней, когда ещё можно насладиться осенним теплом и солнечной погодой.