Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Похолодание и дожди придут на Дон в последних числах октября

Похолодание и дожди придут на Дон в последних числах октября
Фото: kumanovskimuabeti.mk

Затянувшееся бабье лето продлится до последней недели октября. Об этом Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Похолодание придёт на Дон 27 октября. С этого дня температура начнёт постепенно снижаться.
- 27 и 28 октября в Ростовской области температура опустится ночью до +4…+10 градусов, по северу и востоку области - до +1 градуса. Днём - от +13 на севере и до +19 градусов на юге, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Ночью и в утренние часы в большинстве районов - туман. Ветер восточный, 6-11 м/с.

В этот же период начнутся дожди. 29-30 октября ночью похолодает до +3…+8 градусов, на севере области - до 0. Днём температура не поднимется выше +5…+10 градусов. Установится по-осеннему холодная погода. Ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 7-12 м/с.

В последний день октября в Ростовской области прогнозируют заморозки. Ночью температура опустится до -3…+2 градусов, по северу – до -5. Днём воздух прогреется до +2…+7 градусов.

Таким образом, текущая неделя станет последней, когда ещё можно насладиться осенним теплом и солнечной погодой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.