«Бабье лето» придёт в Ростовскую область в начале октября



Солнечный, тёплый и безветренный период осенью, называемый «бабьим летом», придёт в Ростовскую область в начале октября. Об этом Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.



По данным синоптиков, температурный режим в первой декаде октября будет в рамках нормы. А вот осадков будет меньше нормы.



- Но это не означает, что дождей не будет. Осадки прогнозируются в первой декаде месяца 1,2 и 5 октября, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Затем погода попеременно будет то солнечной, то пасмурной, но тёплой. Ночью температура ожидается выше нормы.



Так, в начале следующей недели на Дону прогнозируется до +23. Затем температура поднимается ещё на несколько градусов, ночью +14…+15. К выходным температура немного спадёт.