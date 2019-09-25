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«Бабье лето» придёт в Ростовскую область в начале октября

«Бабье лето» придёт в Ростовскую область в начале октября
Солнечный, тёплый и безветренный период осенью, называемый «бабьим летом», придёт в Ростовскую область в начале октября. Об этом Rostov.ru рассказали в Ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, температурный режим в первой декаде октября будет в рамках нормы. А вот осадков будет меньше нормы.

- Но это не означает, что дождей не будет. Осадки прогнозируются в первой декаде месяца 1,2 и 5 октября, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Затем погода попеременно будет то солнечной, то пасмурной, но тёплой. Ночью температура ожидается выше нормы.

Так, в начале следующей недели на Дону прогнозируется до +23. Затем температура поднимается ещё на несколько градусов, ночью +14…+15. К выходным температура немного спадёт.

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