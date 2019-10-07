Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону прогнозируется второе бабье лето с потеплением до 26 градусов

На Дону прогнозируется второе бабье лето с потеплением до 26 градусов
Фото: Алексей Бойко

Значительное потепление прогнозируется во второй декаде октября в Ростовской области. Вторая волна бабьего лета начнётся с 12 октября.
11 октября в регионе прогнозируется дождь, а уже со следующего дня температура начнёт расти. Погода будет формироваться под влиянием тёплого антициклона.

- С 12 по 19 октября ожидается тёплая погода без осадков, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Температура воздуха в дневные часы прогнозируется от +14...+19 градусов до +20...+23. В самые тёплые дни, 14-16 октября, местами по
югу области воздух погреется до +26.

Ночью температура будет опускаться до +6...+11 градусов, по северу и востоку - до +3 .

Эта неделя станет последней, когда погода порадует теплом и солнцем. Уже 20 октября в Ростовскую область придёт холодный атмосферный фронт. В регионе резко похолодает. С этого времени температура будет становиться всё ниже и ниже, природа начнёт готовиться к зиме.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.