На Дону прогнозируется второе бабье лето с потеплением до 26 градусов



Фото: Алексей Бойко



Значительное потепление прогнозируется во второй декаде октября в Ростовской области. Вторая волна бабьего лета начнётся с 12 октября.

11 октября в регионе прогнозируется дождь, а уже со следующего дня температура начнёт расти. Погода будет формироваться под влиянием тёплого антициклона.



- С 12 по 19 октября ожидается тёплая погода без осадков, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Температура воздуха в дневные часы прогнозируется от +14...+19 градусов до +20...+23. В самые тёплые дни, 14-16 октября, местами по

югу области воздух погреется до +26.



Ночью температура будет опускаться до +6...+11 градусов, по северу и востоку - до +3 .



Эта неделя станет последней, когда погода порадует теплом и солнцем. Уже 20 октября в Ростовскую область придёт холодный атмосферный фронт. В регионе резко похолодает. С этого времени температура будет становиться всё ниже и ниже, природа начнёт готовиться к зиме.