В Ростовской области в феврале ожидаются морозы до -27 градусов



В феврале в Ростовской области прогнозируется переменчивая погода. На севере области температура будет опускаться до -27 градусов. В течение месяца ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег.



Первые две недели месяца в регионе установится сухая погода, лишь местами туман и морось. А с середины месяца в большинстве районов начнутся дожди и мокрый снег, возможны сильные осадки и метель.



- Сила ветра не превысит норму: от 6 до 11 метров в секунду, в отдельные дни - порывы от 13 до 18 метров в секунду, - рассказали Rostov.ru в ростовском Гидрометцентре. - Ночью темпера - от -3 до +3 градусов, при прояснениях - до -7. На севере области ночами ожидается до -15, днём - от 0 до +7.



Во второй декаде февраля в Ростовскую область вторгнется арктический воздух. Температура опустится до -13, при прояснениях - до -18 градусов. В северных районах ночью мороз усилится до -20…-27 градусов. Днём столбики термометров зафиксируются на уровне до -4 градусов на юге и от -10 до -17 на севере.



Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.



К концу декады по области пройдёт снег и мокрый снег. Ближе к концу месяца ожидаются сильные осадки. Ночью температура - на уровне -3…-8 градусов, ночью - от -1 до +4 градусов. На юге - до +10 градусов.