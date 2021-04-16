Погибших в Новочеркасске подростков похоронят на разных кладбищах
В Новочеркасске погибших в ДТП подростков хоронят на разных кладбищах. Церемонии прощания проводят 20 и 21 апреля.
Троих ребят отпели в 13 часов 20-го числа. Тела двух девочек предали земле на Яновском кладбище, а их друга похоронили на новом городском кладбище.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, 14-летнего школьника-водителя похоронят 21 апреля. Тело еще одного мальчика родители заберут на родину, в Армению.
По решению родителей тела детей погребут рядом с родственниками, а не друг с другом. В первый день похорон в городе отменили все развлекательные мероприятия. 20 апреля было объявлено днем траура.
Жуткая авария случилась ранним утром 18 апреля. Компания подростков 14-15 лет отмечала день рождения. 14-летний виновник торжества предложил друзьям покататься на иномарке. Он тайком взял ключи от родительской машины и сел за руль. Ребята катались по ночному городу до утра. Около 4:30 юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Автомобиль разбился вдребезги, дети вылетели из салона. От полученных травм подростки скончались на месте ДТП. Одному из пассажиров удалось выжить. 15-летний мальчик находится в коме. За его жизнь третьи сутки борются врачи.