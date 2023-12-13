Фото: МБОУ-СОШ №19 х. Лесной

Погибшего в СВО офицера из Ростовской области наградили орденом Мужества. Из-за множества полученных ожогов и травм скончался в госпитале 25-летний Владимир Болычев. Старший лейтенант был родом из хутора Лесного Мартыновского района. Когда Владимир окончил школу, он поступил в Военную академию связи им. С. М. Будённого – высшее военное учебное заведение Министерства обороны РФ в городе Санкт-Петербурге.Со своим боевым товарищем Владимир 23 июня 2023 года отправился выполнять боевую задачу. В планах было забрать ретрансляторы, которые после нужно было установить на вышки радиосвязи. Машина, на которой они ехали, подорвалась на мине. Товарищ Владимира потерял сознание от полученных травм. Начался пожар. Лейтенант выбрался из автомобиля и начал спасать напарника Виктора. Владимир оттащил товарища на безопасное расстояние. Затем молодой человек, несмотря на полученные ожоги, добрался до ближайшего блиндажа и сообщил, что его товарищ ранен и ему нужна помощь.Врачи около трех недель боролись в реанимации за жизнь Владимира, но безуспешно. Старший лейтенант Болычев Владимир скончался 12 июля 2023 года.