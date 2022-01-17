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Подписчики обвинили семью Тарасовых-Костенко в наигранных чувствах

Подписчики обвинили семью Тарасовых-Костенко в наигранных чувствах
Ростовчанку Анастасию Костенко с мужем-футболистом обвинили в наигранных чувствах. По мнению подписчиков, Дмитрий Тарасов с супругой показывают себя в соцсетях чересчур идеальной семьей.

Звездная пара регулярно пополняет свои социальные сети снимками с отдыха на Мальдивах. Публикации в основном сопровождаются признаниями в любви и романтичными подписями. Кроме того, возлюбленные неоднократно представали в парных и даже семейных нарядах.

В очередной раз Костенко поделилась снимком с пляжа. Девушка стоит по колено в океане. Сзади, словно в фильме, ее обнимает муж, целуя в шею. Под снимком ростовчанка написала текст песни: «Я буду обнимать тебя нежно и растворяться в страсти, как прежде. Целый мир для меня - это ты». Девушка отметила супруга и поставила сердечко.

В это же время Дмитрий Тарасов опубликовал фото возлюбленной. В кадре он держит над девушкой сердечко, сложенное из рук. «Моя...» - подписал спортсмен.

Однако романтичные фотосессии, очевидно, надоели подписчикам. В комментариях они заявили, что сердечки и стихи выглядят очень наигранно. Кроме того, по их мнению, Костенко и Тарасов - самые скучные блогеры. За все время пребывания на Мальдивах пара так и не рассказала о самом отдыхе, местной кухне, отеле и уникальных местах.
Фото: из инстаграма Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.
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Теги: Анастасия Костенко футболист

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