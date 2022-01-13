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Костенко и Тарасов всей семьей отправились отдыхать на Мальдивы

Костенко и Тарасов всей семьей отправились отдыхать на Мальдивы
Ростовчанка Анастасия Костенко с мужем и детьми отправились на Мальдивы. Снимками с семейного отдыха девушка поделилась на своей странице в «Инстаграме».

На фотографии пара позирует на берегу Индийского океана. Модель держит на руках двухмесячного сына Алексея, а Дмитрий Тарасов - двухлетнюю Еву. Старшую дочь Милану отец взял за руку. Вся семья одета в пляжные наряды одной расцветки. Даже шляпки у детей выполнены в таких же цветах.

Несмотря на недавние роды, лишние килограммы практически не сказались на формах Костенко. Девушка снова показала стройное тело в купальнике. По словам самой Анастасии, во время беременности она набрала около 10 килограммов, но за последние пару месяцев, очевидно, уже восстановилась. Не исключено, что девушка даже вернулась к тренировкам.

Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов начали встречаться в 2016 году. Пара уже пять лет счастлива в браке.
Фото: из инстаграма Анастасии Костенко.
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Теги: Анастасия Костенко

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