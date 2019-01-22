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Подозреваемый в получении взятки замглавы Новочеркасска заключён под стражу

Подозреваемый в получении взятки замглавы Новочеркасска заключён под стражу
В Новочеркасске заключили под стражу замглавы города. Сергей Басакевич подозревается в получении взятки в размере один миллион рублей.

Напомним, 22 января чиновник, находясь в своём кабинете, принял крупную сумму за содействие и покровительство в принятии работ по ремонту участков трамвайного пути. Судя по всему, взяткодатель сотрудничал со следствием и передал Басакевичу меченые купюры.

Не успел он получить свой миллион, как в кабинет вошли сотрудники УФСБ и задержали его. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о получении должностным лицом лично взятки в крупном размере за незаконные действия.

- По ходатайству следователя суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.

Расследование по данному делу продолжается.

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