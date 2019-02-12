Подозреваемого в получении взятки замглавы Новочеркасска уволили по представлению прокуратуры



Заместителя главы Новочеркасска уволили по представлению прокуратуры. Ранее Сергея Басакевича обвинили в совершении преступления по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере».



Чиновника задержали 22 января в его собственном кабинете. В это время ему передавали взятку в размере миллиона рублей. Эти деньги замглавы заплатили за содействие в проведении ремонта участков трамвайного пути в городе. По версии следствия, Басакевич принудил директора департамента строительства и городского развития подписать акты выполненных работ. При этом подозреваемый знал о ненадлежащем исполнении ремонта.



Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако в администрации не рассматривали вопрос об увольнении замглавы. Позже прокуратура внесла представление главе города Игорю Зюзину. После этого Басакевича освободили от должности в связи с утратой доверия.