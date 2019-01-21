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В отношении замглавы Новочеркасска возбудили уголовное дело за взятку

В отношении замглавы Новочеркасска возбудили уголовное дело за взятку
Следственный отдел Новочеркасска возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Сергея Басакевича. Он обвиняется в получении взятки в размере один миллион рублей.

По версии следствия, 22 января чиновник получил деньги в своём же кабинете. Средства ему заплатили за содействие и покровительство в принятии работ по ремонту участков трамвайного пути.

Сразу же сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали Басакевича. Предположительно, взяткодатель сотрудничал со следствием и передал замглавы меченые купюры.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере», - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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