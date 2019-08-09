Бывшего замглавы администрации Новочеркасска судят за получение взятки в миллион рублей





В Новочеркасске судят экс-заместителя главы администрации Сергея Басакевича. Его обвиняют по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере».



Как сообщает источник DonDay.ru, предварительное слушание по делу Сергея Басакевича пройдет 14 августа в 11:00. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.



По версии следствия, 22 января чиновник пообещал принять завершившиеся работы по ремонту трамвайных путей в городе за «скромное вознаграждение». Ценой вопроса был миллион рублей.



Напомним, муниципальный контракт на работы с трамвайными путями выиграла одна из ростовских фирм. За их реконструкцию компания должна была получить 19 миллионов рублей. Работы закончили вовремя, но некачественно. Горожан возмущало, что пути отремонтировали настолько плохо, что трамваи не могут передвигаться по ним. На фотографиях в социальных сетях было видно, что компания не потрудилась установить даже крестовины на пересечении рельсов.



Басакевича сотрудники УФСБ поймали на «горячем» в его кабинете. Скорее всего, взяткодатель сотрудничал со следствием, и у него были меченые купюры.



После ареста чиновника заключили под стражу, а потом сразу уволили с занимаемой должности.



Сергей Басакевич пришел на должность замглавы по вопросам строительства, архитектуры и развития в феврале 2018 года. А уже через полгода после назначения он стал первым заместителем главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина.