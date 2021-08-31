Подозреваемого в краже деталей из самолета «Судного дня» оставили в СИЗО до ноября
Таганрогский городской суд продлил арест многодетному отцу, подозреваемому в краже деталей из самолета «Судного дня» на аэродроме Таганрог-Южный. Слушание состоялось 27 августа. Жора Хачунц останется под стражей до 4 ноября включительно.
Мужчину задержали 26 декабря 2020 года за вождение без прав. Вскоре к нему пришли правоохранители и заявили, что его подозревают в краже деталей с секретного самолета. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Многодетный отец находится в СИЗО уже восемь месяцев.
По словам адвоката подозреваемого, Ольги Бояркиной, Хачунц никогда не был на заводе и даже не знал, что в городе есть аэродром. Жора занимался ремонтом автомобилей без официального трудоустройства. У горожанина - трое детей. Младшей дочери на момент его задержания было всего восемь месяцев.
Как правоохранители выяснили, что Хачунц замешан в краже деталей из секретного лайнера, остается загадкой. Возможно, мужчину просто сделали «козлом отпущения», чтобы поскорее закрыть громкое дело.
Кража произошла в начале декабря. Сотрудники завода написали заявление в полицию по факту кражи деталей из самолета «Судного дня». Секретный лайнер, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства, находился в не менее секретном охраняемом месте. Ситуация усугублялась тем, что в день происшествия на аэродроме не работали камеры.
Самолет доставили на аэродром для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса сотрудниками ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из них 4 декабря обнаружил, что с судна пропало 39 радиостанционных блоков, а также пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Ущерб оценили в один миллион рублей.
Воздушный командный пункт Ил-80, известный как «самолет Судного дня» был сконструирован в конце 1980-х годов. Судно предназначено для эвакуации высшего военного руководства страны. В России таких самолетов всего четыре. Информация о его конструкции является государственной тайной.