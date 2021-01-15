В Таганроге задержали многодетного отца, подозреваемого в краже деталей из самолета «Судного дня»
В Таганроге задержали многодетного отца, подозреваемого в краже деталей из самолета «Судного дня» на аэродроме завода Бриева. По решению суда Жору Хачунца арестовали 4 января.
Как сообщил DonDay.ru, мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража в особо крупном размере». Через двое суток после задержания в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
По словам адвоката Ольги Бояркиной, у следствия, видимо, есть доказательства виновности подзащитного. Однако Хачунец никогда не был на заводе и даже не знал о существовании аэродрома в Таганроге.
Мужчина работает неофициально и занимается ремонтом. Подозреваемый воспитывает троих детей. Старший ребенок совершеннолетний, среднему сыну - 14 лет, а младшей дочке нет еще и года.
В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе Бериева отказались дать комментарий.
Как правоохранители выяснили, что Хачунец замешан в краже деталей из секретного лайнера, остается загадкой. Возможно, мужчину просто сделали «козлом отпущения», чтобы поскорее закрыть громкое дело.
Кража произошла в начале декабря. Сотрудники завода написали заявление в полицию по факту кражи деталей из самолета «Судного дня». Секретный лайнер, предназначенный для эвакуации высшего военного руководства, находился в не менее секретном охраняемом месте. Ситуация усугублялась тем, что в день происшествия на аэродроме не работали камеры.