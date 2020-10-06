В Ростовской области за сутки подозрение на коронавирус выявли у 198 человек

Под наблюдением донских врачей находятся 12,5 тысяч человек, из которых 198 выявлены за прошедшие сутки. Об этом 8 октября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа с медицинского наблюдения сняты 83,1 тысяча дончан. Всего за период пандемии врачи охватили 95,7 тысяч человек.Жители Ростовской области с подозрениями на COVID-19 самоизолированы. Те, кто не имеет возможности изолировать себя от родных и близких, помещены в стационары. Под наблюдением медицинских работников находятся люди, результаты хотя бы одного из трех тестов которых являются положительным, либо у которых прослеживаются явные симптомы коронавируса.За минувшие сутки количество зараженных дончан увеличилось еще на 261 и нарастающим итогом достигло 23818 человек. За период пандемии от опасной инфекции скончались 559 жителей донского региона.