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Посетителей и персонал торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове экстренно эвакуировали

Посетителей и персонал торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове экстренно эвакуировали

В Ростове экстренно эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Золотой Вавилон» на Западном.

11 ноября в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали представители всех экстренных служб. Людей попросили срочно покинуть помещение.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в настоящее время в здании ведётся проверка. Работают взрывотехники и кинологи с собаками.

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