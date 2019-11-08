Посетителей и персонал торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове экстренно эвакуировали
В Ростове экстренно эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Золотой Вавилон» на Западном.
11 ноября в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали представители всех экстренных служб. Людей попросили срочно покинуть помещение.
В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в настоящее время в здании ведётся проверка. Работают взрывотехники и кинологи с собаками.