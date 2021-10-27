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В Ростове эвакуировали ТРК «МегаМаг» из-за сообщения о минировании

В Ростове эвакуировали ТРК «МегаМаг» из-за сообщения о минировании
В Ростове эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг». Инцидент произошел вечером 29 октября на улице Пойменной, 1.

В ТРК от неизвесетного поступил звонок о том, что в здании находится взрывное устройство. К торговому комплексу выехали все экстренные службы: полиция, спасатели, медики.

Всех посетителей и сотрудников ТРК попросили выйти из здания, пока правоохранители не обследуют все помещения.

В ГУ МВД по Ростовской области добавили, что информация о случившемся уточняется.

Фото: скрин с видео Че по Ростову.
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