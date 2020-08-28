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Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 293 человека

Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 293 человека
В донской столице под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 2 293 человека. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, за последние сутки из-под медицинского наблюдения выбыли 94 человека. В настоящее время все остальные пребывают на самоизоляции дома. Стоит отметить, что под наблюдение врачей ростовчанин может попасть, если ранее контактировал с инфицированными вирусом COVID-19.

За весь период пандемии в Ростове-на-Дону коронавирус выявили у 6 725 человек. Вылечились 5 773 человека, скончались 173 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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