Под наблюдением врачей из-за коронавируса в Ростове-на-Дону находятся 2 293 человека

В донской столице под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 2 293 человека. Об этом сообщили в городской администрации.Так, за последние сутки из-под медицинского наблюдения выбыли 94 человека. В настоящее время все остальные пребывают на самоизоляции дома. Стоит отметить, что под наблюдение врачей ростовчанин может попасть, если ранее контактировал с инфицированными вирусом COVID-19.За весь период пандемии в Ростове-на-Дону коронавирус выявили у 6 725 человек. Вылечились 5 773 человека, скончались 173 пациента.