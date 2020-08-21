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Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 344 человека с подозрением на коронавирус

Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 344 человека с подозрением на коронавирус
В донской столице под наблюдением врачей находятся 2 344 человека с подозрением на коронавирус. Актуальные данные размещены на сайте администрации Ростова-на-Дону.

По состоянию на 24 августа за прошедшие 24 часа из-под медицинского обследования выбыли 116 человек. Все остальные находятся на самоизоляции по месту жительства и должны соблюдать режим на протяжении минимум двух недель.

Стоит отметить, что под наблюдение врачей попадают люди, которые могли контактировать с заразившимися вирусом COVID-19. Теперь их обследуют на наличие инфекции.

Всего в Ростове зафиксировано 6 245 человек, заболевших коронавирусом. Выздоровели за весь период 5 209 жителей, скончались 116.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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