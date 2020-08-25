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В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 274 человека с подозрением на коронавирус

В Ростове под наблюдением врачей находятся 2 274 человека с подозрением на коронавирус
Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 274 человека с подозрением на коронавирус. Все они пребывают на самоизоляции по месту жительства. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

По состоянию на 26 августа из-под обследования медиков вышли 127 ростовчан. До того как попасть под наблюдение врачей, они могли контактировать с зараженными вирусом COVID-19.

Всего в Ростове-на-Дону зафиксировано 6 367 инфицированных коронавирусом. Из них 5 479 человек уже выздоровели. Скончались от опасного вируса уже 123 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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