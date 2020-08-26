Под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону находятся 2 219 человек с подозрением на коронавирус

Под наблюдением врачей в донской столице находятся 2 219 жителей, которые ранее могли контактировать с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщили в городской администрации.По состоянию на 28 августа за минувшие сутки из-под медицинского наблюдения выбыли 76 человек. Все остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.В Ростове-на-Дону общее количество зараженных опасным вирусом достигло 6 496 человек. Из инфицированных 5 605 пациентов выздоровели. 128 ростовчан скончались от коронавируса.