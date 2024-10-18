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На выходных в Ростовской области ожидается первый снег. Информацию об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».Утром 19 октября на севере региона ожидается мокрый снег. В южных районах в это время прогнозируется туман. Ночью температура опустится до +1...+6 градусов, а днем - до +4...+9 градусов. Порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.На следующий день, 20 октября, местами также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ночью и утром на севере области возможен мокрый снег. Температура в темное время суток будет +1...+6 градусов, а днем - от +4 до +9 градусов.