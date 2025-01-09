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Первая рабочая январская неделя в Ростове будет теплой

Первая рабочая январская неделя в Ростове будет теплой
На первой рабочей неделе января будет теплая и пасмурная погода. Об этом сообщили синоптики ростовского Гидромедцентра.
В четверг,9 января, ожидается пасмурная погода с порывистым ветром. Скорость ветра может достигать 5 метров в секунду. К середине дня воздух прогреется до +12 градусов, а к вечеру похолодает до +6 градусов.

10 января, в пятницу, прогнозируется солнечная погода. Днем столбик термометра покажет +12 градусов, а к вечеру температура опустится до +4 градусов. Ветер будет легким, не более 4 метров в секунду.
Фото: дондей
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