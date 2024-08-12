В Ростове на новой рабочей неделе похолодает до +28 градусов

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На новой рабочей в неделе жара спадет до +28 градусов. Актуальный прогноз с 12 по 16 августа опубликовали синоптики Гидрометцентра.В понедельник, 12 августа, ожидается облачная погода. Днём температура воздуха составит +28 градусов, а ночью опустится до +20. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.Во вторник, 13 августа, будет солнечная погода. Температура воздуха составит +28 градусов днём и +16 градусов ночью.В среду, 14 августа, ожидается небольшое похолодание. Дневная температура составит +27 градусов, а ночью опустится до +17 градусов.В четверг и пятницу, 15 и 16 августа, погода не изменится. Ожидается солнечная погода и температура воздуха составит +28 градусов. Вечером температура опустится до +16 градусов.