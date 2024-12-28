Погода в Ростове на новогодние праздники обещает быть пасмурной

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На новогодние праздники в Ростове-на-Дону погода обещает быть пасмурной. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра.Уже 28 декабря столбик термометра не поднимется выше 0 градусов. Температура будет от -1 до -3. Ночью - до -2 градусов. Также ожидается легкий ветер от 3 метров в секунду.29 и 30 декабря будет чуть теплее. Днем температура в пределах от -2 до +1 градуса. Ночью также опустится до -2. Осадков и сильного ветра в Ростове не ожидается.Накануне Нового года ростовчан ждут пасмурная погода и туман. Днем воздух может прогреться до +3 градусов, однако ночью термометр покажет -2. Осадков также не стоит ждать в новогоднюю ночь. Возможны гололед и легкий ветер.1 января начнется небольшое потепление. В дневные часы температура поднимется до +5 градусов. Однако к вечеру вновь похолодает, и термометр покажет 0. Ночью может усилиться ветер до 14 метров в секунду. Также возможно образование гололедицы на дорогах.Погода 2 и 3 января вновь вернет холода. Днем термометр покажет -3 градуса. А в ночное время опустится до -4. Существенных осадков не ожидается. Однако порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.Мокрый снег в донской столице ожидается 4 января. Температура будет колебаться от 0 до -3 градусов. В ночное время опустится до -4.Прогноз на 5 и 6 января обещает температуру от -2 до -5 днем. Ночью термометр покажет 0 градусов. Ожидается легкий ветер до 7 метров в секунду. Осадки в эти дни маловероятны.Солнце покажется в Ростове 7 и 8 января. Днем ожидается от 0 до +2 градусов. Легкий ветер будет достигать 5 метров в секунду. Синоптики предупредили о возможном дожде 8 декабря с полудня и до 17:00. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов.