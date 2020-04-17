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Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Ростовской области

Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Ростовской области
В Шахтах разыскивают пациента, с предварительно положительным анализом на вирус COVID-19. Мужчина сбежал из больницы ночью 18 апреля.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, пациент с симптомами ОРВИ лежал в инфекционном отделении. У него были взяты анализы на первичный тест на коронавирус, однако он так и не дождался результатов. Мужчина сбежал из медучреждения накануне.

В ведомстве добавили, что тест на заболевание показал положительный результат. Полицейские в настоящее время устанавливают местонахождение разыскиваемого.

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