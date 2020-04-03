На Дону пять человек с предварительно положительным тестом на коронавирус ждут результата повторного анализа
В Ростовской области по данным на 5 апреля количество больных коронавирусом не выросло. Но в настоящее время пять человек с предварительно положительным тестом на коронавирус ждут результата повторного анализа.
Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 10 утра 5 апреля. Пациенты с предварительным положительным диагнозом находятся в инфекционных отделениях региона. Дополнительная диагностика в их отношении проводится в референс-центре.
Всего на сегодняшний день под медицинским наблюдением в области состоят 4 290 человек. Только 38 из них находятся в медицинских учреждениях, остальные - на самоизоляции по месту жительства.
В Ростове на данный момент в обсерваторе на базе детской городской больницы № 2 находятся на карантине три человека, на базе городской больницы №7 Таганрога – один человек.
В правительстве региона сообщили, что в распоряжении медиков имеется запас тест-систем, которого хватит на 4 000 исследований.
- Накануне в Москву отправлен транспорт на предприятие-производитель новых экспресс-систем для лабораторных исследований на коронавирус, - добавили в региональном правительстве. - В соответствии с предварительной договоренностью, ожидается поставка 3 500 доз.
Напомним, на 5 апреля на Дону зарегистрировано девять больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом. Среди них пациент, который не был накануне заграницей. Он вернулся домой, в Ростовскую область, из Москвы.