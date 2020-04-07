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Первичный положительный тест на коронавирус получил пассажир поезда Москва - Таганрог

Первичный положительный тест на коронавирус получил пассажир поезда Москва - Таганрог
В Ростовской области подтверждающие тесты на коронавирус ждут четыре человека. Их анализы отправлены на исследование в донской референс-центр. Такие данные предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В больницы региона с признаками респираторного заболевания обратились четыре человека. Их анализы отправили на проверку, и предварительный тест оказался положительным. Как стало известно, один из пациентов с подозрением на коронавирус недавно вернулся из Подмосковья. Мужчина работал в Дзержинске вахтовым методом. Несколько дней назад он выехал из Москвы домой в Матвеево-Курганский район. Сначала он 3 апреля приехал в Таганрог, где пару часов находился на вокзале. После этого он отправился на поезде в Матвеев-Курган.

Приехав домой, он обратился в Центральную районную больницу, так как почувствовал себя плохо. Пациента госпитализировали и взяли анализы на коронавирус. Первичное исследование дало положительный результат, сейчас специалисты ждут подтверждения.

В Ростовской области за весь период выявлено 24 случая заражения. Два человека уже выздоровели.

Теги: коронавирус пандемия коронавирус в Ростовской области

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