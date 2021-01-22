Овнами завладеет дух соперничества, а Дев ждет страстный роман: гороскоп на неделю
Последняя неделя января будет пропитана духом соперничества. Практически все знаки Зодиака почувствуют на себе это влияние. Однако, в то время, пока одни представители будут соревноваться между собой, другие закрутят страстные романы. Подробный гороскоп на неделю с 25 по 31 января для всех знаков составила ростовский астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — прослеживаются нотки ревности в личных взаимоотношениях, в профессиональной жизни - дух соперничества, стремление быть первым, желание наказать обидчика или разорвать отношения.
♉ Телец — гамма эмоций: от раздражения до окрыляющей радости. Все вами задуманное действительно может произойти, если сконцентрируетесь на задаче.
♊ Близнецы — дальние поездки лучше отложить. Не гонитесь за быстрым результатом или выгодой.
♋ Рак — не стоит давить на партнера, ожидая, что он поступит, как вам того хочется. Кроме ссоры или травм, ничего не получите. Вместе продумайте маршрут следования к цели.
♌ Лев — беспокойная у вас неделя. Важно сохранять спокойствие, не торопить людей, с которыми сотрудничаете, и не подталкивать партнера к сделкам с быстрым обогащением.
♍ Дева — вас могут захватить страстные любовные отношения. В профессиональной деятельности энергичные действия, кроме раздражения, ничего не принесут. Терпение сохранит ваше здоровье.
♎ Весы — на этой неделе повезет в лотерее. Запускать крупномасштабные проекты или ставить перед собой долгосрочные цели - самое время. Важно составить план и неукоснительно ему следовать.
♏ Скорпион — вас заставят нервничать на этой неделе. Вы добьетесь необходимого результата, если не будете распыляться по пустякам.
♐ Стрелец — в движении за рулем возможны аварийные ситуации, а в общении с людьми - конфликты. Все провокации благополучно разрешатся при вашем разумном поведении.
♑ Козерог — в стремлении к победе вам нет равных. А для получения заветного кубка или денежного вознаграждения желательно правильно распределить свои силы и не поддаваться эмоциям.
♒ Водолей — ограничения сменяются расширением зоны ваших возможностей. Для одних это выздоровление, для вторых - освобождение от деструктивных отношений, для третьих - достижение цели путем чрезвычайных усилий.
♓ Рыбы — людей творческих профессий посетит муза. Вдохновение не любит суеты, а более реалистичный взгляд и дисциплина помогут довести начатое до финала.