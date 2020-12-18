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Дев ждут разногласия с родными, а Скорпионам улыбнется удача в делах: гороскоп на неделю

Дев ждут разногласия с родными, а Скорпионам улыбнется удача в делах: гороскоп на неделю
Последняя неделя декабря обещает быть насыщенной. В преддверии Нового года знаков Зодиака ожидает масса событий, которые при удачных обстоятельствах обязательно принесут положительные эмоции. Для одних это время для завершения начатых дел, в то время как для других - период начать что-то новое. Подробный астропрогноз составила ростовский астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — уже на этой неделе могут произойти перемены в вашей профессиональной деятельности. Если хотели заявить о себе или свою кандидатуру предложить на интересующую вакансию, действуйте!

♉ Телец — свои знания или информацию сообщайте коротко, но емко. Для распространения на широкую аудиторию используйте интернет и новейшие технологии.

♊ Близнецы — на этой неделе рациональный подход и трезвый взгляд помогут в самых критических ситуациях принять верное решение.

♋ Рак — если в работе наступила пиковая ситуация, то сейчас самое время, приложив усилия, сдвинуть ее с мертвой точки. В партнерских отношениях не торопитесь с выводами, вначале - диалог.

♌ Лев — от вас могут потребовать отчет о проделанной работе. Чем лаконичнее ответ (тезисы, таблицы), тем меньше к вам возникнет дополнительных вопросов.

♍ Дева — во избежание разногласий с любовниками или детьми, прежде чем что-то сказать, продумайте свои действия и речь на шаг вперед.

♎ Весы — в партнерских или семейных отношениях соперничество - за главную роль. Если она вам нужна, отстаивайте свои интересы!

♏ Скорпион — сдержанность в переговорах и вдумчивость в работе с документами принесут свои плоды. А если необходимо атаковать, просчитайте все варианты.

♐ Стрелец — конкуренты о себе напомнят. Устранить их, сохранив свое имя и ресурсы, сможете, оперируя информацией: точечно и аргументировано.

♑ Козерог — в семейных отношениях может возникнуть конфликтная ситуация. Подходящее время для решения всех назревших проблем, обозначить приоритеты и распределить роли в семье.

♒ Водолей — жаркие споры, информационное противоборство. Если хотите, чтобы ваше мнение стало решающим, идите до конца!

♓ Рыбы — желание заработать быстро реализуется, если и действовать будете быстро. Воздержитесь от импульсивных расходов.

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