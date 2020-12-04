Тельцов ждет успех в финансах, а Рыбы рискуют быть обманутыми: гороскоп на неделю

Очередная неделя несет представителям знаков Зодиака множество событий. В целом неделя для решительных людей, готовых идти по головам ради достижения поставленной цели. Это время успешных сделок и финансовых контрактов. Ростовский астролог Антонина Кариер составила подробный прогноз для каждого знака Зодиака с 7 по 13 декабря.♈ Овен — ваша смелость и решительность позволяют решать самые сложные задачки на этой неделе. Люди умственного труда, писатели, преподаватели и репортеры ярко и живо выражают свои мысли.♉ Телец — благоприятна неделя для любых финансовых сделок. Вы сможете грамотно распорядиться чужими ресурсами. Успешным и перспективным окажутся бизнес-партнерство, творческий и любовный союз, возникший на этой неделе.♊ Близнецы — все, что касается лично вас, решается быстро и результативно. Но в партнерских отношениях или с третьими лицами можете столкнуться с препятствиями. И только подавляя беспокойство, сконцентрировавшись, вы сможете добиться своего.♋ Рак — суета и быстрый полет мыслей могут сбить вас с нужного пути. Контролируя эмоции и практически применяя силы, многое успеете выполнить. Творческие люди, художники, модельеры и дизайнеры преуспеют на этой недели.♌ Лев — благоприятная неделя для участия в спортивных состязаниях, публичных выступлениях, концертах, шоу и конкурсах, представления широкой аудитории своего творения. Кому важно быть услышанными, смогут донести свои аргументы слушателю.♍ Дева — могут возникать споры с ближайшим окружением, и от этого, кроме раздражения и злости, ничего не получите. А если прибегнуть к дипломатии, детально сообщая о преимуществах предложения для обеих сторон, то выйдете победителем в переговорах.♎ Весы — чем активнее вы будете на этой неделе, тем больше получите удовлетворения, в том числе финансового. Заключение новых контрактов, плодотворные поездки, осуществление идей для продвижения компании или собственного имени — это в ваших руках!♏ Скорпион — есть потребность в рывке, на раз, быстро решать возникшие вопросы. Если первый вариант не сработает, то второй - через убеждение, пояснение и диалог - откроет многие двери перед вами.♐ Стрелец — может возникнуть ощущение, что все против вас. Но это временное состояние. Взяв себя в руки, проанализировав происходящее и опираясь на собственный опыт и знания, вы получите нужный результат!♑ Козерог — не стремитесь все контролировать. Прислушиваясь к мнению женщин - коллег, сотрудников или друзей - вы получите больше преимуществ и пользы для себя.♒ Водолей — а вот вам легче договориться с мужчинами, нежели с представителями прекрасной половины человечества. Подходящее время для оперативного оформления различных документов, работы с текстами, обмена информацией и знаниями, деловых или личных поездок.♓ Рыбы — желательно не поддаваться на обманы и провокации. Избегайте больших трат и эгоистических побуждений.